Ataşehir'de Motosiklet Çalan Hırsızlar Kamerada
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Ataşehir'de motosiklet çalan hırsızlar kameradaİSTANBUL - Ataşehir'de motosikletli iki şahıs park halindeki bir motosikleti çaldılar.
Ataşehir'de motosiklet çalan hırsızlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:42 Kaynak: İHA
İSTANBUL - Ataşehir'de motosikletli iki şahıs park halindeki bir motosikleti çaldılar. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Ataşehir İçerenköy Mahallesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 05.15 sularında gerçekleşti. Motosikletli iki hırsız, park halinde bulunan bir motosikletin yanında durdular. Ardından harekete geçen hırsızlar, motosikleti bağlı olduğu güvenlik zincirlerini çözdüler. Daha sonra hırsızlardan biri, üzerine binerek motosikleti çalıştırdı. Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletle kaçarken, diğeri de olay yerine geldikleri motosikletle onu takip etti. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlık, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli hırsızlar çalacakları motosikletin yanına park ediyor. Daha sonra motosikleti bağlı olduğu yerden alarak çalıyorlar ve olay yerinden kaçıyorlar.
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