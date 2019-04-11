Ataşehir'de Motosiklet Hırsızları Kamerada
36 dakika önce
Ataşehir'de motosikletli 2 şahıs, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı.
Ataşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:14 Kaynak: İHA
'de motosikletli 2 şahıs, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı.
Olay, Ataşehir İçerenköy
Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 05.15 sularında meydana geldi. Motosikletli iki hırsız, park halindeki bir motosikletin yanında durdu. Motosikletin bağlı olduğu güvenlik zincirlerini çözen hırsızlardan biri, çalıştırdığı motosikletle uzaklaştı. Diğeri de olay yerine geldikleri motosikletle onu takip etti. Sabah
saatlerinde yaşanan hırsızlık, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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