Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Motosiklet Hırsızları Kamerada

Ataşehir'de Motosiklet Hırsızları Kamerada

36 dakika önce

Ataşehir'de motosikletli 2 şahıs, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı.

Ataşehir'de Motosiklet Hırsızları Kamerada, System.String[]
Ataşehir'de motosikletli 2 şahıs, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 05.15 sularında meydana geldi. Motosikletli iki hırsız, park halindeki bir motosikletin yanında durdu. Motosikletin bağlı olduğu güvenlik zincirlerini çözen hırsızlardan biri, çalıştırdığı motosikletle uzaklaştı. Diğeri de olay yerine geldikleri motosikletle onu takip etti. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlık, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:14 Kaynak: İHA
İçerenköy, Ataşehir, 3. Sayfa
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