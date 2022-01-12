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Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada

12.01.2022 09:58

Son dakika haberi... Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada Elimiz ayağımız dediği motosikleti çalındı, bulunması için yardım istedi Ataşehir'de park halindeki motosikletin yanına motosiklet ile gelen iki kişi, kısa sürede kilidini kırdıkları motosikleti çalarak kaçtı.

Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Elimiz ayağımız dediği motosikleti çalındı, bulunması için yardım istedi

İSTANBUL - Ataşehir'de park halindeki motosikletin yanına motosiklet ile gelen iki kişi, kısa sürede kilidini kırdıkları motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Hacı Bekir Caddesi'nde yılbaşı gecesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, park halinde bulunan motosikletin kilidini kırdıktan sonra iterek olay yerinden hızla uzaklaştı. Kameraya yansıyan görüntülerde kask taktıkları için yüzleri görünmeyen hırsızların olay yerine geldiği, arka kısımda oturan şahsın motosikletten inerek park halinde bulunan motosiklete yaklaştığı görülüyor. Aralarında bir süre konuşup çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki motosiklete yönelen hırsız, ön teker kısmında bulunan direksiyon kilidini kırıyor. Rahat ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar motoru iterek hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışıyor. Motosikletinin çalındığını fark eden Gülşah Aris motosikletine kavuşmak için durumu polise bildirdi.

"Motosikletimiz bizim elimiz ayağımızdı"

Çalınan motosikletin sahibi Gülşah Aris, "Yılbaşı gecesi saat 03.25 sıralarında buradan iki kişi geliyor motosiklet ile. Arkada oturan ikinci kişi motordan iniyor ve bizim motorumuzun direksiyon kilidini kırıyor. Kilidi kırdıktan sonra buradaki sokaktan aşağıya iniyorlar. Planlı olduğunu düşünüyorum. Motoru iki günlüğüne buraya koymuştuk. Takip edildiğini de düşünüyorum. Karakola başvurumuzu yaptık. Hırsızların en kısa sürede bulunmalarını istiyorum. Çünkü kolaylıkla kazanılmıyor. Motorumuz bizim elimiz ayağımızdı. Motorumuzun en kısa sürede bulunması için yardım bekliyorum" dedi.

Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada

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Motosiklet, Hırsızlık, Ataşehir, Yılbaşı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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