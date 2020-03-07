Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Ataşehir'de motosiklet çaldığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

Ataşehir'de motosiklet çaldığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

Yeni Çamlıca Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde Selahattin T'ye ait motosikletin 27 Şubat'ta çalınması üzerine, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bekçiler, 3 şüpheli şahsı tespit etti.

Eşkal bilgileri doğrultusunda çalışan ekipler, şüpheliler F. B (15) ve M. G'yi (15) Dursunbey Caddesinde yakaladı. Olay yerinin yakınında bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden F. B'nin "iş yerinden hırsızlık", "açıktan hırsızlık", M.G'nin ise "cinsel taciz" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kimliği tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Çamlıca Mahallesi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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