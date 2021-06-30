Ataşehir'de motosiklet ile elektrikli scooterın çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de seyir halinde olan motosiklet bir anda yola çıkan elektrikli scooter ile çarpıştı. Scooter sürücüsü yere yığılırken takla atan motosiklet sürücüsü yere düşüp yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Hem motosiklet sürücüsü hem de scooter sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir'de geçtiğimiz hafta yaşandı. Elektrikli scooter kullanan bir kişi yolun karşısına geçmek için yola fırlardı. O esnada yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü duramayarak elektrikli scootera çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter sürücüsü bir anda yere yığılırken, takla atan motosikletin sürücüsü de bir süre yolda sürüklendikten sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekiler kazazedelere yardım etmek için yanlarına koştu. Kazada hem motosiklet sürücüsünün hem de elektrikli scooter sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan Hülya Turan, "Ben markete gidiyordum şurada motosiklet kazası olduğunu gördüm. Motosiklet devrilmişti. Vatandaşlar toplanmıştı. Trafik durma noktasındaydı. İki ambulans vardı yaralılar vardı. Geçen hafta oldu" dedi.

Alperen Yonucu ise, "Işıklardan gelirken motosiklet hızlı geliyordu. Scooter da önüne çıktı. Motor havada takla attı. Scooter sürücüsü yerde yatıyordu. Motor takla atıp ağaca yapıştı" diye konuştu.

Motosiklet ile elektrikli scooterın çarpışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL