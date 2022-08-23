Ataşehir 'de geçen pazartesi günü saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda, iki kişi motosikletle sokağa geldi. Biri motosiklet üzerinde beklerken, kapüşonlu ve cerrahi maskeli diğer şüpheli park halindeki otomobilin aynalarını saniyeler içerisinde sökerek çaldı. Şüpheliler ardından motosiklete binip, hızla uzaklaştı. Sabah işe gitmek için gelen sahibi otomobilin aynalarının söküldüğünü fark ederek, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri otomobilde parmak izi tespit çalışması yapıp, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN AYNALARI BÖYLE ÇALINDI - Son Dakika

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