Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de, o sokak ve caddelerin isimleri değişti
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Ataşehir'de, o sokak ve caddelerin isimleri değişti

2 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nce ilçe belediyesinin talebi üzerine, 12 Eylül 1980 darbesini yapan generallerin isim veya soy ismi olan Ataşehir'deki sokak ve caddelerin adları değiştirildi.

Ataşehir'de, o sokak ve caddelerin isimleri değişti, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nce ilçe belediyesinin talebi üzerine, 12 Eylül 1980 darbesini yapan generallerin isim veya soy ismi olan Ataşehir'deki sokak ve caddelerin adları değiştirildi.

İBB Meclisi, Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili 17 Ocak 2019 tarihli teklifini görüştü. Darbeci generallerin isim ve soy isimlerinin olduğu sokak ile caddelerin adlarının değiştirilmesi talebi, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Ataşehir'deki sokak ve caddelerin yeni isimleri şöyle:  'Celasun Caddesi- Yurtsever Caddesi, Ulusu Caddesi- 19 Mayıs Caddesi, Evren Caddesi- Millet Caddesi, Tümer Sokağı- Tabya Sokağı, Kenanpaşa Sokağı- Sancak Sokağı, Kenan Caddesi- 23 Nisan Caddesi'


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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
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