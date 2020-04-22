Ataşehir'de ocakta unutulan yemekten yangın çıktı - Son Dakika

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Büyükdereboyu Sokağı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ocakta pişirilen yemeğin unutulması sonucu 4 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İSTANBUL - Ataşehir'de ocakta unutulan yemekten dolayı çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin, yangın çıkan eve merdivenle tırmandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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