Ataşehir'de oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Ataşehir'de parkta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde, oğlunun akıl hastası olduğunu söyleyerek, "Annesine ve kız kardeşine karşı hakaret ve şiddet içeren davranışları süreklilik kazanmıştı. Parkta da tehditlerini sürdürünce silahı çıkardım.Bu sırada gelip elime vurdu. Silah birden fazla kez ateş aldı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir parkta çardakta oturdukları sırada silahla ateş ederek oğlu U.K.'yı(40) öldüren baba S.K., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelinin mahkeme sorgusu tamamlandı.

"AKIL HASTALIĞI VARDI"

Şüpheli savcılıktaki ifadesinde, "Umut K. benim iki çocuğumdan birisidir. kendisinin 2008 yılında başlayan ve 2010 yılından bu yana tedavi uygulanan akıl hastalığı vardır. Sürekli ilaç kullanması gerekirdi ancak son zamanlarda ilacını almıyordu, annesine ve kız kardeşine karşı hakaret ve şiddet içeren davranışları süreklilik kazanmıştı. Hepimizi evden çıkarmak istiyordu akıl sağlığı yerinde değildi. Bu olaylardan 10 gün kadar önce evimizin yakınlarında parkta otururken tanımadığım bir şahıs ile aile sorunlarımı konuştum. Şahıs da bana hasta çocuğumun ve benim güvende hissetmem için silah satmayı teklif etti. Bin 500 kendisinden ruhsatsız silahı aldım" dedi.

"BİZİ VE KARDEŞİNİ TEHDİT ETTİ"

Olay günü sabah saatlerinde oğlu Umut K. ile birlikte evden ayrıldığını söyleyen şüpheli Salih K., "Daha önce sürekli gerek çevresinden gerekse tanımadığı kişilerce tehdit edildiğini ve takip edildiğini söylüyordu. Hatta silahı bu nedenle almıştım kendisinde güven uyandırmak istiyordum. Telefon bayisinden sonra evimizin yakınındaki parka gittik karşılıklı oturup konuştuk. Ancak bize ve kardeşine yönelik tehditlerini yineledi. Kız kardeşi için 'akşama kadar evden gidecek yoksa kendisini keserim' şeklinde sözler söyledi, küfürler etti. Bunun üzerine sabah evden çıkmadığı için evden çıkmasını sağlamak amacıyla silahı yanıma almıştım. Ben 'seni korurum' şeklinde sözler sarf etmiştim, bu nedenle silah üzerimdeydi" diye konuştu.

"ELİME VURUNCA SİLAH ATEŞ ALDI"

Savunmasının devamında, "Parkta tehditlerini sürdürünce silahı çıkardım kendi kafama doğrulttum 'o zaman kendimi öldüreyim sen de rahat et, ben de' dedim. Bu sırada gelip elime vurdu. Silah birden fazla kez ateş aldı. Silah elimden düştü, sonrasını hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim, olay nasıl oldu bilmiyorum. Oğlumu öldürme kastım yoktu. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Salih K., 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)