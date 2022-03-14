ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI

14.03.2022 09:35

ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTIAli Kerem BENGİ - İsa ALMAÇAYIR - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de yolun karşına geçmeye çalışan 3 öğrenciye otomobilin çarptı.

ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI

Ali Kerem BENGİ - İsa ALMAÇAYIR - Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de yolun karşına geçmeye çalışan 3 öğrenciye otomobilin çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada öğrencilerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 8 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında caddede yolun karşısına geçmeye çalışan 3 öğrenciye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrencilerden ikisi hemen ayağa kalkarak, diğer arkadaşlarının yanına koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciyi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Trafik polisleri kaza yerinde incelemede bulunurken, otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI
ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI
ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI

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Otomobil, Polis, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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