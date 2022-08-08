İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖLÇÜM SIRASINDA GAZA BASAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖLÇÜM SIRASINDA GAZA BASAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

08.08.2022 10:39

ATAŞEHİR'DE ÖLÇÜM SIRASINDA GAZA BASAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜAli Kerem BENGİ - İsa ALMACAYİR /İSTANBUL(DAHA)- Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü için tamirhaneye gelen otomobil sürücüsü, ölçüm sırasında gaza basınca çarptığı otomobille birlikte ikinci kattan bina boşluğuna düştü.

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖLÇÜM SIRASINDA GAZA BASAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Ali Kerem BENGİ - İsa ALMACAYİR/İSTANBUL(DAHA)- Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü için tamirhaneye gelen otomobil sürücüsü, ölçüm sırasında gaza basınca çarptığı otomobille birlikte ikinci kattan bina boşluğuna düştü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 09.15 sıralarında Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi üzerindeki işyerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobil, egzoz emisyon ölçümü için geldiği tamirhanede ölçüm sırasında gaza basınca hareket eden otomobil önündeki 34 DRU 575 plakalı otomobile çarparak ikinci kattan bina boşluğuna düştü. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesini ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

İş yeri sahibi Nuri Gönülalan "Sabah sürücü egzoz emisyon ölçümü için geldi. Arabayı boşa al gaz ver dedim. Sürücü aracı boşa almadı. Gaz ver dediğim de önünde duran bir araca çarparak aşağıya düştü. Allahtan aşağıda kimse yoktu. Sürücü yaralandı. Ambulansla hastaneye gitti" dedi  Başka bir görgü tanığı Enes Doğan "Işıklarda karşıya geçmek için bekliyordum. Baktım ki karşı dükkan da bir gürültü var. Adam gaza bastığı gibi uçtu gitti aşağıya bende aşağıya hemen koştum. Sürücü iki koltuğun arasına sıkışmıştı. Nabzına baktım nabzı yoktu. İki üç kişi sürücüyü çıkarmaya çalıştık. Sürücü 30, 35 yaşlarındaydı. Durumu ise kötüydü" Diye konuştu

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Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı Ataşehir'de yanlışlıkla gaza basan sürücü 2'inci kattan düştü Ataşehir'de yanlışlıkla gaza basan sürücü 2'inci kattan düştü
Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖLÇÜM SIRASINDA GAZA BASAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖLÇÜM SIRASINDA GAZA BASAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ - Son Dakika
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