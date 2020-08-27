Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, Kayışdağı ve Ataşehir itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara katıldı.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:11 - Kaynak: AA
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