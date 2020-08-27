Ataşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, Kayışdağı ve Ataşehir itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara katıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ataşehir 'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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