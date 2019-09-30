Ataşehir'de oto tamircide korkutan yangın

Ataşehir'de bir oto tamircide çalışma esnasında yere dökülen benzin yangına sebep oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, bir araçta maddi hasar meydana geldi.



İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde bir oto tamir dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. 6 katlı binanın en alt katında bulunan oto tamircide bir araçtan diğerine yakıt ikmali yapılırken bir miktar benzinin yere dökülmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkandan dışarıya dumanlar yayılırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken bir araç yangın sonrası maddi hasar aldı. - İSTANBUL