ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

10.10.2022 22:39

ATAŞEHİR'de seyir halindeyken alev alan otomobil dakikalar içinde demir yığınına döndü.

ATAŞEHİR'de seyir halindeyken alev alan otomobil dakikalar içinde demir yığınına döndü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Dudullu Caddesi'nde Seyit Emir Sultan idaresindeki 53 AVC 042 plakalı otomobilde çıktı. Seyir halindeyken alevleri fark eden sürücü otomobili durdurdu.

Sürücü yangın tüpüyle müdahale etmekte yetersiz kalınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Trafik polisleri bu sırada caddeyi trafiğe kapattı.

Yanan otomobil demir yığınına döndü. Aracın kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

YORUMLAR
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Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu
Kaynak: DHA

Emir Sultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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