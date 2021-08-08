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Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı - Son Dakika

Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

08.08.2021 08:38
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı, System.String[]

100 Karayolu'nda bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı.

ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LY 1301 plakalı otomobil, durakta bekleyen Adem Ovacık kontrolündeki İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.Olayı gören bir kişi, "Otobüs burada yolcu indiriyordu. Arkadan beyaz araba geldi ama frene basmadan direk otobüse vurdu. ya uykuluydu ya da alkollüydü diye düşünüyorum. Burada 40 dakikadır ambulans bekliyoruz. Sabah kimse de yok." dedi.


Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

D-100 Karayolu, Otomobil, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı - Son Dakika


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