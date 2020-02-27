Ataşehir'de otomobil duraktaki otobüse arkadan çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobil duraktaki otobüse arkadan çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

35 dakika önce

ATAŞEHİR'de duraktaki otobüse arkadan çarpan otomobildekilerden ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de otomobil duraktaki otobüse arkadan çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı, System.String[]
ATAŞEHİR'de duraktaki otobüse arkadan çarpan otomobildekilerden ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.45 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 34 HLH 53 plakalı Sabiha Gökçen Havalimanı- Kadıköy seferi gerçekleştiren İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüs durakta yolcu indirdiği sırada hızla gelen 34 RY 5268 plakalı otomobil otobüse arkadan çarptı. Otomobildeki bir kişi araçta sıkışırken ikisi ağır 3 kişi kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü T.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken sürücünün yan yolcu kısmı oturan M.O. ve arka kısımda oturan M.Y. kazada ağır yaralandı.  Otomobil içerisinde sıkışan M.O.'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışma da sıkıştığı yerden çıkarılan M.O. ve M. Y. ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşlar kaza yerindeki ekiplerin çalışmasını cep telefonu kamerasıyla kayıt aldıkları görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 0.99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan incelemede, otomobil sürücüsü T.A.'nın 0.99 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Ataşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılması üzerine yan yol yeniden trafiğe

açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL AŞIRI HIZLIYDI

Kazayı gören Harun Altun "Taksi, İETT'nin arkasından son sürat, yan yoldan benim önümden 140-150 kilometre hızla hiç frene basmadan bir anda öndeki arabaya vurdu. Ne olduğunu anlamadım, ters dönüp bariyerlerin üzerine çıktığını gördüm. Aracımı sağa çekip hemen yolcularla birlikte önce yaralıları çıkartıp bir tanesini buraya uzattık. Diğeri çıkmayınca ambulans ve itfaiyeyi aradık. Öndekinin durumu ağır diğerinin biraz daha ağır ayağı falan kırıktı, şoför diye konuşulan arkadaşın durumu biraz daha iyi ama emniyet kemeri takılıydı onda diğer arkadaşta takılı mı değil miydi bilmiyorum zaten sıkışmış hareket edemiyordu. Ambulanstaki arkadaşlardan duydum vücudunda çok kırık varmış" dedi.


- İstanbul
Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
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