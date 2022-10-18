Ataşehir'de otomobil hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ataşehir'de bir otomobilin çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi'ne bir otomobille gelen iki kişiden biri, park halindeki 34 FHS 872 plakalı otomobili çaldı.

Şüphelilerin hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir otomobille park halindeki araca yanaşan şüphelilerden birinin, bir süre uğraştıktan sonra kapıyı açması, daha sonra çalıştırdığı otomobille bölgeden uzaklaşması yer aldı.

Bu arada, otomobili çalınan kişinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.