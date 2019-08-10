Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı
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Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı

1 saat önce

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, minibüse çarptı.

Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı, System.String[]
ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,  minibüse çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arif Karaoğlu yönetimindeki 54 FZ 530 plakalı otomobil, yan yol üzerinde hızlı bir şekilde ilerlerken, Cezayir Aday yönetimindeki 34 AV 7687 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, her iki araçta hasar meydana geldi.

ZİK ZAK YAPIYORDU İDDİASI

Minibüsün sürücüsü Cezayir Aday, " Burada yavaşlamıştım, dörtlüleri yakmıştım. Arkadan gelen araç zik zak yapıyordu. Yol boştu. O anda ben kendimi sol tarafa attım, arabaya vurdu. Araba gitti. Canımız sağ olsun." dedi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Arif Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.


- İstanbul
Ataşehir, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:05 Kaynak: DHA
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