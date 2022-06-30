Kaza, saat 10.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 2409 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsü Erkan Varlı, yolcu almak üzere durağa yanaştığı esnada; sağ şeritten gelen 34 BDA 79 plakalı araç sürücüsü Umut Şengül'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada hafif yaralanan Gürsel Çiçek (52) ve 1 kişi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.