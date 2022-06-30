Ataşehir'de yolcu almak için durağa yaklaşan minibüs, sağ şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak durakta bekleyen 2 yolcuya çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 2409 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsü Erkan Varlı, yolcu almak üzere durağa yanaştığı esnada; sağ şeritten gelen 34 BDA 79 plakalı araç sürücüsü Umut Şengül'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada hafif yaralanan Gürsel Çiçek (52) ve 1 kişi hastaneye kaldırdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika