Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı

30.06.2022 11:55

Ataşehir'de yolcu almak için durağa yaklaşan minibüs, sağ şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı.

Ataşehir'de yolcu almak için durağa yaklaşan minibüs, sağ şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak durakta bekleyen 2 yolcuya çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 2409 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsü Erkan Varlı, yolcu almak üzere durağa yanaştığı esnada; sağ şeritten gelen 34 BDA 79 plakalı araç sürücüsü Umut Şengül'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada hafif yaralanan Gürsel Çiçek (52) ve 1 kişi hastaneye kaldırdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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