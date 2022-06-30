Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı...Feci kaza kamerada

30.06.2022 20:06

Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı.

Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı...Feci kaza kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de yolcu almak için durağa yaklaşan minibüs, sağ şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak durakta bekleyen 2 yolcuya çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 2409 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsü Erkan Varlı, yolcu almak üzere durağa yanaştığı esnada sağ şeritten gelen 34 BDA 79 plakalı araç sürücüsü Umut Şengül'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada hafif yaralanan Gürsel Çiçek ve 1 kişi hastaneye kaldırdı.

Yaşanan olay sonrası minibüs ve araç sürücüsü birbirlerini suçlayarak sözlü tartışma yaşadı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Böyle kasap bir şoförlük yok"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan araç sürücüsü Umut Şengül, "İnsanlar ölüyordu. Böyle kasap bir şoförlük yok. Bir anda yolu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim. Neyse ki çok ciddi bir şey olmadı. Bende yaralandım ama önce yaralı bir teyze vardı onu gönderdik." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı...Feci kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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