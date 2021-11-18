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ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

18.11.2021 07:40

ATAŞEHİR'de D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı.

ATAŞEHİR'de D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Trafik kazasında durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.40 sıralarında D100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı. Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, Fikret Ağırman'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak'ın uyuya kalması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

Fikret Ağırman, D-100 Karayolu, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA DALDI; 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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