Ataşehir'de otomobil park halindeki cipe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sürücü Kaya tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken devrilen araç, ekiplerin çalışmasıyla çekici ile yoldan kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Serpil Kaya idaresindeki 34 ABN 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 KP 7953 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken Serpil Kaya hafif yaralandı.

Ataşehir 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi

Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak

Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın

Evlilik hazırlığı yapan Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf, haciz haberiyle sarsıldı

Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı

Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi