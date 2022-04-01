İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika
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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

01.04.2022 02:57

ATAŞEHİR'de D-100 karayolu üzerinde refüje çarpan otomobil takla attı.

ATAŞEHİR'de D-100 karayolu üzerinde refüje çarpan otomobil takla attı. Otomobil içerisindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy istikameti Bostancı ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BDZ 182 plakalı otomobil, Bostancı ayrımındaki refüje çarparak takla attı. Otomobil içerisindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkan kadın, tedbir amaçlı ambulans içerisinde sağlık kontrolünden geçirildi. Aracı kendinin kullandığını iddia eden kadının ifadesini polis ekipleri tarafından şüpheli buldu. Olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin sürücü koltuğuna oturtulan kadının ellerinin direksiyona yetişmediği tespit edildi. Polis ekipleri çelişkili ifadeler üzerine otomobilde bulunan 2 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

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Otomobil, Kadıköy, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika
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