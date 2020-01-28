Ataşehir'de otomobilde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobilde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

ATAŞEHİR'de otomobilde uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Ataşehir'de otomobilde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı, System.String[]

ATAŞEHİR'de otomobilde uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak'ta bir otomobilden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Otomobilin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Emrah Ö. olduğunu belirledi. Aracı Kartal Köprüsü'nde seyir halindeyken tespit eden polis ekipleri, takibe aldıkları otomobili Bahçelievler Mahallesi'nde kaçmaya çalışırken önünü keserek durdurdu. Araç içerisindeki Emrah Ö. ve Abdullah U. yakalanarak gözaltına alındı. Emrah Ö.'nün üstünde yapılan arama 3,57 gram kenevir ele geçirilirken, araç çevresinde ise otomobilden atıldığı belirlenen 15,78 gram kenevir bulundu. Emrah Ö.'nün uyuşturucu maddeleri sakladığı adrese yapılan operasyonda ise 140,15 gram marihuana ele geçirildi.

Emrah Ö.'nün 6 uyuşturucu madde kullanma ve evden hırsızlık suç kaydı olduğu öğrenilirken, Abdullah U.'nun 5 uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Abdullah U. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emrah Ö. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
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