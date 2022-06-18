Ataşehir'de otomobilin konsolundaki gizli bölmede sakladığı uyuşturucuları satan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobilin konsolundaki gizli bölmede sakladığı uyuşturucuları satan şahıs yakalandı

18.06.2022 15:26

Ataşehir'de otomobilin konsolundaki gizli bölmede sakladığı uyuşturucuları satan şahıs yakalandı Ataşehir'de bir AVM otoparkında bir otomobilden uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan polis, otomobili izlemeye aldı.

Ataşehir'de otomobilin konsolundaki gizli bölmede sakladığı uyuşturucuları satan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir AVM otoparkında bir otomobilden uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan polis, otomobili izlemeye aldı. Otomobilde uyuşturucu satışı yapan kişi ile uyuşturucuyu satın alan kişi polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda, aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisinde düzenekle açılan gizli bölme bulunduğu ve uyuşturucu maddelerin buralarda saklandığı görüldü.

Ataşehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, 15 Haziran tarihinde bir araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Aynı gün saat 15.30 sıralarında otopark içerisinde yapılan kontroller sırasında, park halinde olan şüpheli bir araca polisin yaklaştığı esnada, aracın arka kapısından bir şahıs çıkarak hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Durdurulan E.T.isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3,7 gram marihuana maddesi ele geçirildi. Şahıs narkotik maddeyi, inerek kaçtığı araçtaki şahıstan 500 TL karşılığında aldığını itiraf etti. Şahsın indiği araçta bulunan B.Y.isimli şahıs da otopark içerisinde yakalandı.

Aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisinde düzenekle açılan gizli bölmede yapılan aramalarda; 89 parça halinde 323,30 gram marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 470 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden E.T. isimli şahıs, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. B.Y. isimli şahıs ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 16 Haziran tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de otomobilin konsolundaki gizli bölmede sakladığı uyuşturucuları satan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de otomobilin konsolundaki gizli bölmede sakladığı uyuşturucuları satan şahıs yakalandı - Son Dakika
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