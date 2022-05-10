Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada

10.05.2022 12:25

Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu.

Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola atlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yere savruldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir'de dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kaldırımda duran çocuk koşarak aniden yola çıktı. Bu sırada sokakta seyreden bir otomobil, yola atlayan küçük çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddetiyle yere savruldu. Olayı gören mahalle sakinleri olayı 112'ye bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde esnaf olan Hüseyin Şan, "Dükkanda çalışıyordum. Bir bağırma sesleri duydum. Çıktığımda bir kalabalık gördüm. Olay yerine yaklaşınca çocuğun yerde olduğunu gördüm. Çocuk yerde bağırıyordu. Çevredekiler yolu açmaya çalışıyordu. Çocuk resmen yerde kıvranıyordu. En son ambulans diye bağırdıklarını duydum" dedi.

Kaza anı kamerada

Otomobilin, yola çıkan çocuğa çarptığı ve yere savurduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımdaki çocuk aniden yola atlıyor. Seyir halindeki otomobil de çocuğa çarpıyor ve çocuk yere savruluyor.

Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada
Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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