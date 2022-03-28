Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

28.03.2022 10:47

Son dakika haberleri... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ*Feci kaza kamerada.

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

*Feci kaza kamerada.

Ozan URAL/ İSTANBUL,(DHA) - ATAŞEHİR'de trafik ışıklarından yolun karşısına geçen 2 yayadan biri, süratle ilerleyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dudullu Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre araçlara kırmızı ışık yanmasına rağmen süratle ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan gençlerden birine çarptı. Otomobil durmadan yoluna devam ederken, metrelerce savrulan yaya ağır yaralandı. Yanındaki arkadaşı ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde araçların kırmızı ışık yanması nedeniyle durduğu, 2 kişinin de karşıya geçtiği görüldü. Diğer şeritten süratle gelen bir otomobil ise yayalardan birine çarparak yoluna devam etti. Polisin kaçan sürücü ile ilgili çalışması sürüyor.

Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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