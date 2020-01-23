Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu - Son Dakika
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Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu

6 saat önce

Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, önce bariyerlere daha sonra köprü ayağına çarptı.

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu, System.String[]

Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, önce bariyerlere daha sonra köprü ayağına çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan çocuğun bacağı koptu.

Alınan bilgiye göre D100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine doğru seyir halindeki Efe Ü. (14) idaresindeki 34 DG 6309 plakalı otomobil, çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere daha sonra Tuzcuoğlu Köprüsü'nün ayağına çarparak durabildi.

Kazayı gören yolun karşısında asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Bacağının koptuğu öğrenilen Efe Ü., 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen ailesi, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Ataşehir, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu
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