Ataşehir'de otoyol bağlantısında kamyon devrildi
1 saat önce
Ataşehir'de Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda kamyon devrilmesi sebebiyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.
Ataşehir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:10 Kaynak: AA
'de Anadolu Otoyolu
bağlantı yolunda kamyon devrilmesi sebebiyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun İMES Kavşağı'nda Ankara
istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FH 2367 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, bağlantı yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri de kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.
Kasası ayrılan kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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