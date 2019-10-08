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Ataşehir'de palet deposunda yangın

18 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı.

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Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 93. Sokakta bulunan bir palet deposunda saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dudullu, Kayışdağı ve Bakkalköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken depoda hasar meydana geldi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yangın çıkan depo
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Olay yerindeki itfaiye araçları
-Depoda bulunan paletler
-Olay yerindeki meraklı vatandaşlar
-Genel ve detay


Ataşehir, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:16 Kaynak: DHA
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