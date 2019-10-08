Ataşehir'de palet deposunda yangın
18 dakika önce
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:16 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
DHA Ataşehir
'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi
93. Sokakta bulunan bir palet deposunda saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dudullu
, Kayışdağı ve Bakkalköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken depoda hasar meydana geldi. Polis
çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Yangın çıkan depo
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Olay yerindeki itfaiye araçları
-Depoda bulunan paletler
-Olay yerindeki meraklı vatandaşlar
-Genel ve detay
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