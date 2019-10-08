Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de palet deposunda yangın
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Ataşehir'de palet deposunda yangın

12 dakika önce

ATAŞEHİR'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı.

Ataşehir'de palet deposunda yangın, System.String[]
ATAŞEHİR'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 93. Sokakta bulunan bir palet deposunda saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dudullu, Kayışdağı ve Bakkalköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken depoda hasar meydana geldi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
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