Ataşehir'de palet deposunda yangın

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Ataşehir'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 93. Sokakta bulunan bir palet deposunda saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dudullu, Kayışdağı ve Bakkalköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken depoda hasar meydana geldi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.