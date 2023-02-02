Park halindeki aracın üzerine yazdıkları "Öl" yazı sahibini tedirgin etti - Son Dakika
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Park halindeki aracın üzerine yazdıkları "Öl" yazı sahibini tedirgin etti

02.02.2023 14:43

İstanbul Ataşehir'de park halindeki otomobili çizerek 'Öl', küfür ve hakaret içeren sözler yazıldı. Aracındaki çizikleri gören sahibi, "Düşmanım da yok ama bu kasti yapılan bir şey. Burada 4-5 araç varken gelip sadece benim otomobilime bunu yapmışlar. 15-20 bin liralık zarar var, gördüğümde çok üzüldüm" diye konuştu. Arabaya zarar verenler, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Yeni Çamlıca Mahallesi Bahar Sokak'ta, dün saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre iki şüpheli bir süre sokakta keşif yaptıktan sonra, Cener Akyol'a ait park halindeki otomobile zarar verdi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli elindeki kesici aletle otomobilin üzerine 'Öl', küfür ve hakaret içeren sözler yazdı. Aracında çizikleri gören Caner Akyol durumu polis ekiplerine bildirerek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

İstanbul'un göbeğinde park halindeki otomobili çizerek üzerine 'Öl' yazdılar

"GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ÜZÜLDÜM, ONA EVLADIM GİBİ BAKIYORDUM"

Araç sahibi Caner Akyol, "Ertesi gün işten geldiğimde fark ettim. Kamera görüntüleriyle karakola gidip şikayetçi oldum. İnşallah bulacaklar. Ortalama 15-20 bin lira zarar var. Düşmanım da yok. Kasti yapılan bir şey. Burada 4-5 araç varken gelip, sadece benim otomobilime yapılması. Kolay kazanılmıyor para, kolay da yapılmayacak. Her yere çizikler atıp, küfürler yazılmış, mağdur durumdayım. Gördüğümde çok üzüldüm, biz evlat gibi bakıyoruz. Canımız sıkıldığında arabayı temizleyen bir insanım. Üstüne çok düşüyoruz ama, hani böyle görünce çocuğum gibi bakıyordum yani" diye konuştu.

İstanbul'un göbeğinde park halindeki otomobili çizerek üzerine 'Öl' yazdılar

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Otomobilin çizilerek zarar verildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sokağa gelen iki şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğerinin kesici aletle otomobili çizdiği görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Park halindeki aracın üzerine yazdıkları 'Öl' yazı sahibini tedirgin etti - Son Dakika

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