ATAŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ATAŞEHİR Kayışdağı Caddesi'nde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 34 TU 1746 plakalı otomobil park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntü dökümü

----------------Cep telefonu görüntüsü -Alev alev yanan araç-İtfaiye ekiplerinin müdahelesi-Yanan otomobilden görüntü

- İstanbul