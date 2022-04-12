Ataşehir'de park halindeyken yanan eşya ve talaş yüklü kamyon, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3005. Cadde'de park halindeki 34 HB 6573 plakalı kapalı kasa kamyondan dumanlar yükseldiği görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyonunun yandığını haber alarak olay yerine gelen sürücü Necmettin D, yangını çaresizce izledi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla tamamen söndürülen yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi - Son Dakika