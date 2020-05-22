Ataşehir'de parkta oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ATAŞEHİR'de parkta tartıştığı oğlunu silahla ateş ederek öldüren baba, adliyeye sevk edildi.

Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre baba S.K (69) ile oğlu U.K (40) parkta oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Ardından baba S.K, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti. Oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba S.K ise durumu polis ekiplerine haber verdi ve bankta oturarak polislerin gelmesini bekledi. S.K., polis tarafından Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.