Ataşehir'de pazar yeri protestosu - Son Dakika
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Ataşehir'de pazar yeri protestosu

7 saat önce

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının Örnek Mahallesi'ne taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi.

Ataşehir'de pazar yeri protestosu, System.String[]

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının Örnek Mahallesi'ne taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi.

Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Hacı Bekir Caddesi üzerinde toplanan mahalleli ve pazarcı esnafı, " Pazarımızı geri istiyoruz", "Başkan buraya" yazılı dövizler açtı.

Mahalle sakinleri yaptığı açıklamada, "Bizler buradayız ama hiçbir yetkili karşımıza gelip bu konuda açıklama yapmıyor. Bu pazar bizim 50 yıllık pazarımız. Can güvenliğimiz ve daha uygun gördükleri için Örnek Mahallesi'ne taşımışlar. Bizler ve esnaf mağdur durumda. Bizler mahalle sakinleri olarak yeni pazar yerine gidemiyoruz. Mağduruz. Pazarımızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri pazar yerinin geri verilmesi için imza kampanyası başlatırken, esnaf da araçlarındaki sebzeleri yola döktü.

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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