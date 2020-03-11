ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO

6 saat önce

ATAŞEHİR'de semt pazarının başka bir yere taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi.

ATAŞEHİR'de semt pazarının başka bir yere taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi. Esnaf araçtaki sebzeleri yere dökerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Hacı Bekir Caddesi üzerinde toplanan mahalleli ve pazarcı esnafı, "Pazarımızı geri istiyoruz", "Başkan buraya" yazılı dövizler açtı. Mahalle sakinleri yaptığı açıklamada, "Bizler buradayız ama hiçbir yetkili karşımıza gelip bu konuda açıklama yapmıyor. Bu pazar bizim 50 yıllık pazarımız. Can güvenliğimiz ve daha uygun gördükleri için Örnek Mahallesi'ne taşımışlar. Bizler ve esnaf mağdur durumda. Bizler mahalle sakinleri olarak yeni pazar yerine gidemiyoruz. Mağduruz. Pazarımızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri pazar yerinin geri verilmesi için imza kampanyası başlatırken, esnaf da araçlarındaki sebzeleri yola döktü.

ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Katar'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 262'ye yükseldi Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
22:02 Zeytinburnu'nda işyerinde yangın (1)
22:02 Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi
22:01 ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)
21:58 Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri
21:57 ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:05:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]