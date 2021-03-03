Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı sonra otomobili çaldı - Son Dakika

Ataşehir'de bir iş yerine gelen şahıs masa üzerinde duran araç anahtarını çaldıktan sonra ilerleyen saatlerde yeniden gelerek bu seferde park halinde duran aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafın yapılan çalışmalar sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de bulunan bir iş yerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine müşteri gibi gelen T.G. isimli şahıs masanın üzerinde duran dükkana ait aracın anahtarını çaldı. Dükkandaki işlemlerini halleden şüpheli olay yerinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde yeniden dükkanın önüne gelen T.G. çalışanların dükkan içerisinde olduğu esnada sabah saatlerinde çaldığı anahtarla, iş yerinin kapısı önünde park halinde duran aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra aracın yerinde olmadığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 farklı kamera kaydının incelenmesi sonrası şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu T.G. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli "Oto Hırsızlığı" suçundan mahkemeye sevk edildi.

(İHA)