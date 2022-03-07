Ataşehir'de plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı - Son Dakika

Ataşehir'de plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Geri dönüşüm deposunda alevlerin yükseldiği anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de, işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı. Deponun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 39. Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup işçinin ısınmak için yaktığı sobadan başlayan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin büyük mücadelesiyle yangın yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın alanında park halinde bulunan birkaç araç da maddi hasar alırken geri dönüşüm deposu kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin pencerelerden yangın anlarını izlemesi de dikkat çekti. Öte yandan geri dönüşüm deposunda alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Komşumuz aradı 'Evden çıkın yangın var' dedi, baktık her yer tutuşmuş"

Yangın hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Emine Tankut, "Biz evde oturuyorduk. Komşumuz aradı "Evden çıkın yangın var" dedi. Baktık her taraf tutuşmuş. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Burası geri dönüşüm olarak kullanılıyordu." dedi.