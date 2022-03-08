Ataşehir'de plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

08.03.2022 00:57
Ataşehir'de plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Ataşehir'de, işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı.

Ataşehir'de, işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı. Deponun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 39. Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup işçinin ısınmak için yaktığı sobadan başlayan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin büyük mücadelesiyle yangın yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın alanında park halinde bulunan birkaç araç da maddi hasar alırken geri dönüşüm deposu kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin pencerelerden yangın anlarını izlemesi de dikkat çekti. Öte yandan geri dönüşüm deposunda alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Komşumuz aradı 'Evden çıkın yangın var' dedi, baktık her yer tutuşmuş"

Mahalle sakinlerinden Emine Tankut, "Biz evde oturuyorduk. Komşumuz aradı 'Evden çıkın yangın var' dedi. Baktık her taraf tutuşmuş. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Burası geri dönüşüm olarak kullanılıyordu" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, geri dönüşüm, Ataşehir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement