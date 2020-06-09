ATAŞEHİR'DE POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDILAR, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da girdikleri iş yerlerinden onlarca çeşit mal çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kapalı kasa kamyonetleriyle kaçarken polis aracına çarpan daha sonra inerek kaçarken yakalanan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Kartal ve Ataşehir'deki hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kapalı kasa kamyonetleriyle geldiklerini, kepenkleri kırarak hırsızlık yaptıklarını belirledi. İhbar edilen hırsızlık olaylarının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlik ve eşkali tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler takibe aldığı şüphelileri 4 Haziran günü Ataşehir Zaloğlu Caddesi'nde gerçekleştirdikleri hırsızlık olayının ardından suçüstü yakaladı. İş yerine giren şüpheliler, çaldıkları eşyaları kapalı kasa kamyonetlerine taşıyarak kaçmaya çalışırken, polis aracına çarptılar ve inerek kaçarken yakalandılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Enes G.(24) ve Sezgin A.(27) Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şubede ifadesi alınan Enes G.'nin 46 suç kaydı, 31 aranması olduğu ve 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Sezgin A.'nın 20 suçt kaydı, 2 aranması olduğu ve 1 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin gerçekleştirdikleri 8 olayda girdikleri iş yerlerinden ne bulursa çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar arasında hassas montaj eldiveni, krom kaplama duşa kabin tekeri, korse, büstiyer ve araç plakası bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin 8 ayrı olayda 200 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor.