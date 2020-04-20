Ataşehir'de polis ekiplerinden kaçak maske üretimi yapan şahıslara baskın - Son Dakika

Ataşehir'de polis ekiplerinden kaçak maske üretimi yapan şahıslara baskın

Maske üretirken suçüstü yakalandılar

İSTANBUL - Ataşehir'de polis ekipleri, izinsiz maske üretimi yapılan 2 atölyeye baskın düzenledi. Maske üretimi yaparken suçüstü yakalanan 10 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, üretilen çok sayıda maskeye ise el konuldu.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, izinsiz tıbbi malzeme üreterek korona virüs salgınını fırsata çevirenlere göz açtırmıyor. Kayışdağı ve Ferhatpaşa Mahalleleri'nde bulunan 2 atölyede izinsiz maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, atölyeye baskın yaptı.

Suçüstü yakalandılar

Operasyonda, büyük üretim makinesiyle maske üreten şahıslar suçüstü yakalandı. Atölyede izinsiz şekilde üretilen çok sayıda maskeye el konuldu. 2 ayrı iş yerinde çalışan toplamda 10 kişi hakkında idari işlem uygulandı.