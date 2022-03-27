ATAŞEHİR'DE POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA KAMERADA - Son Dakika

ATAŞEHİR'de caddede eğlence düzenleyen gençlerden biri pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gençlerin faciaya davetiye çıkaran hareketleri, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

ABİ HAKKINI VER CÜMLELERİNİ DUYDU HAVAYA SIKTI

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nden yansıyan görüntüler, çevrede korkuya neden oldu. Caddede araçları ile konvoy oluşturan gençler, bir noktada durarak motosiklet ile durduğu yerde patinaj yaparak, çevreyi dumana boğdu. Bu sırada otomobilden pompalı tüfekle inen bir genç ise, Abi hakkını ver cümlesini duyduktan sonra havaya defalarca kere ateş açtı. Bir başka kişinin ise Adamsın sözleri duyuldu. Bu tehlikeli görüntüler cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.