Ataşehir'de rezidanstaki daireyi uyuşturucu serasına çevirmişler - Son Dakika
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Ataşehir'de rezidanstaki daireyi uyuşturucu serasına çevirmişler

26.04.2022 10:52
Ataşehir'de rezidanstaki daireyi uyuşturucu serasına çevirmişler

ATAŞEHİR'de lüks bir dairede uyuşturucu yapımında kullanılan marihuana adlı bitkiyi yetiştiren 2 kişi yakalandı.

ATAŞEHİR'de lüks bir dairede uyuşturucu yapımında kullanılan marihuana adlı bitkiyi yetiştiren 2 kişi yakalandı. Polisin baskınında evin içerisinde özel bir düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ürettikleri uyuşturucuyu üniversite öğrencilerine satmayı planladıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Şubesi ekipleri, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir rezidans dairesine baskın yaptı. Evde kalan Ö.S.(36) ve C.Y. (37) isimli kişilerin, özel bir düzenek kurarak, uyuşturucu yapımında kullanılan marihuana adlı bitkiyi yetiştirdiği belirlendi. Evde yapılan aramada 9 kök ve 21 saksı içerisinde 9 kilo 418 gram, satışa hazır halde 822 gram marihuana, bez paketler içerisinde 569 gram toz kubar, uyuşturucu imalatında kullanılan fan, ışık sistemi, termostat gibi cihazlar, plastik kutu, kova,1 adet hassas terazi, paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli poşet, bin 850 lira ile bir cep telefonu ele geçirildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SATACAKLARDI

Gözaltına alınan şüphelilerden C.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, evin sahibi olduğu belirtilen Ö.S. tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi üniversitelerin  çevresinde satmaya çalıştıkları ortaya çıktı.


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Üniversite, Uyuşturucu, Ataşehir, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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