Ataşehir'de sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye dikkat çeken şenlik

Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 2. Ataşehir Gıda Şenliği başladı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen doğal ve organik ürünler, şenlik boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak.



Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kent Konseyi, TÜKODER ve Gıda Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen 2. Ataşehir Gıda Şenliği, Deniz Gezmiş Parkı'nda başladı. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen kooperatiflerin el yapımı organik ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu şenlik kapsamında Deniz Gezmiş Parkı ve Erdal Eren Kültür Merkezi'nde atölyeler, konserler, çocuk tiyatro ve animasyon gösterileri, panel ve forumlar gün boyu ziyaretçilere açık olacak. İstanbul Gıda Şenliği kapsamındaki Ataşehir Gıda Şenliği, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkese ulaşılabilir kılma amacıyla düzenleniyor.



Yalova'nın Altınova ilçesinden gelen Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Girişim Kooperatifi adına konuşan Yasemin Fazlaca, "Aslında yeni kurulan bir kooperatifiz. Onun için 3-4 ay içerisinde memleketimizde yetişen domates ve biberden salça yaptık, erişteler, tarhana, turşu, reçellerimizi yaptık. Aynı zamanda bölgemizde kadınlarımıza istihdam oluşturmak amacıyla evde ürettikleri ürünlerin daha çabuk pazara yayılmasına aracılık ediyoruz. Dikkat çeken bamya turşularımız var. Bu sene herkes bundan almak istiyor" dedi.



Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalıştıklarını dile getiren Seher Çavuşoğlu ise, "Biz de ev yapımı ürünler getirdik. Annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz ürünleri gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı, hijyenik gıda yedirmek amacıyla böyle bir işe başladık. Özellikle bebek tarhanamız var. İçerisinde tüm besinlerin bulunduğu bir tarhana. Her eve lazım olan, doğal olan her ürün var" diye konuştu.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Alaşehir Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi adına konuşan Selen Öküzcüoğlu, "Alaşehir tarım ve üzüm memleketi. Üzüm memleketinden geldiğimiz için bunların hepsi zaten bizim yöremizde yetişen ürünler. Biz de Ataşehir'den böyle bir davet alınca 45 kadınımızla gece gündüz çalışarak bu kadar kısa sürede ürünlerimizi hazırlayarak İstanbullularla buluşmaya geldik" dedi.



Alaşehir'e özgü üzüm köfteleri ise standın en dikkat çekici ürünü olarak ön plana çıktı. - İSTANBUL