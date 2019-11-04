Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de şahsın iş yeri kasasından para çaldığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de şahsın iş yeri kasasından para çaldığı anlar kamerada

Ataşehir'de şahsın iş yeri kasasından para çaldığı anlar kamerada

6 saat önce

Ataşehir'de bir şahıs girdiği iş yerinin kasasındaki paraları çalarak kaçtı.

Ataşehir'de şahsın iş yeri kasasından para çaldığı anlar kamerada, System.String[]

Ataşehir'de bir şahıs girdiği iş yerinin kasasındaki paraları çalarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan şahsın farklı suçlardan da faili firar olduğu tespit edildi. Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bir iş yerine giren Uğur K.(30) isimli şahıs, buradaki kasadan bir miktar para çaldı, ardından kayıplara karıştı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faili olan Uğur K.'yı İçerenköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde 18 Ekim günü yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın sorgusunda 'tehdit' 'açıktan hırsızlık' ve 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçlarından faili firar olduğu tespit edildi.


Şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan şahsın iş yerindeki kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs girdiği iş yerinin kasasından para çalıyor ve kaçıyor. - İSTANBUL

İçerenköy, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz
Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İşte doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamanın yolları Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de şahsın iş yeri kasasından para çaldığı anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]