Ataşehir'de şahsın iş yeri kasasından para çaldığı anlar kamerada

Ataşehir'de bir şahıs girdiği iş yerinin kasasındaki paraları çalarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan şahsın farklı suçlardan da faili firar olduğu tespit edildi. Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bir iş yerine giren Uğur K.(30) isimli şahıs, buradaki kasadan bir miktar para çaldı, ardından kayıplara karıştı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faili olan Uğur K.'yı İçerenköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde 18 Ekim günü yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın sorgusunda 'tehdit' 'açıktan hırsızlık' ve 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçlarından faili firar olduğu tespit edildi.



Şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan şahsın iş yerindeki kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs girdiği iş yerinin kasasından para çalıyor ve kaçıyor. - İSTANBUL