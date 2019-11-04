Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de şahsın işyeri kasasından para çaldığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de şahsın işyeri kasasından para çaldığı anlar kamerada

Ataşehir'de şahsın işyeri kasasından para çaldığı anlar kamerada

6 saat önce

- Ataşehir'de şahsın işyeri kasasından para çaldığı anlar kameradaİSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, girdiği işyerinin kasasındaki paraları çalarak kaçtı.

- Ataşehir'de şahsın işyeri kasasından para çaldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, girdiği işyerinin kasasındaki paraları çalarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan şahsın farklı suçlardan da firar olduğu tespit edildi. Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bir işyerine giren Uğur K.isimli şahıs, buradaki kasadan bir miktar para çaldı, adından kayıplara karıştı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faili olan Uğur K.'yı İçerenköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde 18 Ekim günü yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın sorgusunda 'tehdit' 'açıktan hırsızlık' ve 'işyerinden ve kurumdan hırsızlık' suçlarından faili firar olduğu tespit edildi.

Şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahsın işyerindeki kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs girdiği işyerinin kasasından para çalıyor ve kaçıyor.

Ataşehir'de şahsın işyeri kasasından para çaldığı anlar kamerada

İçerenköy, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:49 Kaynak: İHA
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