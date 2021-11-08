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Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

08.11.2021 20:04

Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı Ataşehir'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - Ataşehir'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 6 Kasım 2021 tarihinde saat 05.15 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde bulunan depo görünümlü bir adresin önünde park halindeki aracın bagajına koli yerleştiren şüpheli şahısların görülmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, araçta yaptığı kontrolde üzerinde etil alkol ibaresi bulunan ve sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen sıvı maddeler buldu.

Depo önünde bulunan 3 araçta ve depo içerisinde de detaylı aramalar yapıldı. Aramalarda, 1446 şişe etil alkol, 35 adet varil içerisinde olmak üzere 1.710 litre etil alkol, 4 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere 20 litre tıbbı kullanım amaçlı etil alkol, 21 adet rulo halinde etil alkol bandrolü, 665 adet 5 litrelik boş bidon, 1 adet dolum makinası, 1 adet etiket bandrol makinası, 6 adet 50 litrelik boş varil, 3 adet 30 litrelik boş varil, 468 adet 1 litrelik boş cam şişe, 5 koli cam şişe kapağı, 1 adet 1000 litrelik plastik depo, 2 paket halinde 20 adet cinsel içerikli jel, 2 paket halinde sigara kağıt ve filtresi, 4 koli halinde toplam 96 adet enerji içeceği, Sahte alkol satışından elde edildiği değerlendirilen 5.370 lira ve 100 dolar para, 5 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı ve 1 adet irsaliye defteri ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 4 şahıs hakkında, sevk edildikleri adli makamlarca "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı
Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı
Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı
Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Gözaltı, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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